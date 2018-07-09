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İsrail Gazze'nin ticaret yolunu kesti!

Gazze'yi yöneten Hamas'a karşı yeni seferberlik açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom'u kapadıklarını duyurdu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:15
İsrail Gazze'nin ticaret yolunu kesti!

Ticari mal ve insani yardım taşıyan TIR'ların geçiş yaptığı, Gazze'nin nefes borusu niteliğindeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapatma kararını açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bunu Hamas'a "aman vermemekle" gerekçelendirdi.

Netanyahu, partisi Likud'un meclis grubuna hitabında, ''Gazze Şeridi'ndeki Hamas rejimine karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız. Şimdi ayrıntısına giremeyeceğim'' dedi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:15
  1. İsrail
  2. Gazze
  3. Binyamin Netanyahu

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  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp46 dk önce
    İslam dünyası büyük bir konferans ta toplanmalı, tüm İslam devletlerini güçlendirmenin yollarını tartışmalı. . . bir İslam devleti para yakıyor, bir başka devlette insanlar açlıktan ölüyor ; böyle İslam hayır etmez , zaten ona İslam demek bile yanlış . . . nasıl oluyor da bu kadar kâfir olduk. . .
  • Fatih Fatih 28 dk önce
    Bu israil denen dünyaya şeytan doğuran siyonistleri savaşarak yok etmeliyiz gerekirse bunlara kim destek veriyorsa onlarla soyunu kurutana kadar savaşmalıyız yoksa bu işkencenin biteceği falan yok arkadaş. La tahsen innallahe meana
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