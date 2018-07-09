İsrail Gazze'nin ticaret yolunu kesti!

Ticari mal ve insani yardım taşıyan TIR'ların geçiş yaptığı, Gazze'nin nefes borusu niteliğindeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapatma kararını açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bunu Hamas'a "aman vermemekle" gerekçelendirdi.

Netanyahu, partisi Likud'un meclis grubuna hitabında, ''Gazze Şeridi'ndeki Hamas rejimine karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız. Şimdi ayrıntısına giremeyeceğim'' dedi.