İsrail Gazze'nin ticaret yolunu kesti!
Gazze'yi yöneten Hamas'a karşı yeni seferberlik açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom'u kapadıklarını duyurdu.09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:15
Ticari mal ve insani yardım taşıyan TIR'ların geçiş yaptığı, Gazze'nin nefes borusu niteliğindeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapatma kararını açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bunu Hamas'a "aman vermemekle" gerekçelendirdi.
Netanyahu, partisi Likud'un meclis grubuna hitabında, ''Gazze Şeridi'ndeki Hamas rejimine karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız. Şimdi ayrıntısına giremeyeceğim'' dedi.
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