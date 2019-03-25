İsrail, Gazze’deki Hamas hedeflerini vuruyor
İsrail, Tel Aviv’e yapılan roket saldırısının ardından Gazze’deki Hamas mevzilerini vurmaya başladı.25 Mart 2019 Pazartesi 19:21
İsrail, Tel Aviv’e yapılan roket saldırısının ardından Gazze’deki Hamas mevzilerini vurmaya başladı.
İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. Bugün yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze’deki Hamas mevzilerini vurmaya başladığı belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile basın toplantısı düzenliyor.
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