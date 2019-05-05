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İsrail Gazze'de sivilleri taşıyan aracı hedef aldı: 1 şehit

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivilleri taşıyan aracı hedef aldığı hava saldırısında 1 Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 10'a yükseldi

05 Mayıs 2019 Pazar 16:32
İsrail Gazze'de sivilleri taşıyan aracı hedef aldı: 1 şehit

GAZZE (AA) - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivilleri taşıyan aracı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli şehit oldu, 3'ü yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Et-Tuffah Mahallesi'nde hedef aldığı sivilleri taşıyan araç yandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in düzenlediği bu hava saldırısında Hamid Ahmed Abdulhudri (34) şehit oldu, 3 Filistinli yaralandı.

İsrail'in son hava saldırısıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 10'a, yaralı sayısı 83'e yükseldi.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Abdulhudri'nin Hamas komutanlarından biri olduğu iddia edildi.

Filistin hükümeti medya ofisi, İsrail'in savaş uçakları ve top atışlarıyla cumartesi gününden beri Gazze Şeridi'nin farklı yerlerinde yaklaşık 200 sivil hedefi bombaladığını aktardı.

Öte yandan İsrail basını Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de ölen 3 kişiden birinin Filistin asıllı Zeyid El-Hamamda (50) olduğunu aktardı.

- İsrail-Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, dünden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefi vurduğunu, Gazze'den de İsrail tarafına 430'dan fazla roket atıldığını ifade etmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde AA'nın ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı. Yardımeli Derneği ise dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı da bombaladığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 16:32
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  2. Gazze
  3. hava saldırısı
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