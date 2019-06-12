İsrail Gazze'de sivil alanları kasten hedef aldı

KUDÜS (AA) – İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail ordusunun mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, sivillere ait konutların bulunduğu alanları kasten hedef aldığını ve şehit edilen 25 Filistinliden 3'ü kadın 2'si çocuk 13'ünün sivil olduğunu açıkladı.



B'tselem tarafından hazırlanan raporda, sivilleri öldüren bombardımanların 3-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiğine işaret edilerek, "Bu insanların öldürülmesi, Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde sivillerin yaşadığı konutları hedef alan İsrail politikasının öngörülebilir bir sonucuydu." denildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'nde 350'den fazla hedefi vurduğu, 153 kişiyi yaraladığı ve 3'ü kadın 2'si çocuk 13 sivili şehit ettiği kaydedilen raporda, "Daha önceki askeri operasyonlarda olduğu gibi, İsrail bu sefer de konut ve ofis binalarını kasten hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırı öncesinde evlerde yaşayan sivillere ciddi bir uyarıda bulunmadığı vurgulanırken, söz konusu saldırılarda 52 evin tamamen yıkıldığı, 65'i çocuk 327 kişiden oluşan 52 ailenin evsiz kaldığı ve 700 sivil konutun da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.



Raporda ayrıca İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hiçbir ayırım gözetilmediği belirtilerek, "Ayrıca, saldırıya katılan askerlerin hiçbiri sorumlu tutulmayacak. Çünkü ordunun gözünde askerler emirleri yerine getirmekten başka hiçbir şey yapmadılar." denildi.



İsrail ordusunun mayıs ayının ilk haftasında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.



Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.