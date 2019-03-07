İsrail Gazze'de Kassam Tugayları'nı hedef aldı

İsrail Gazze'de Kassam Tugayları'nı hedef aldı07 Mart 2019 Perşembe 20:54
GAZZE (AA) - İsrail Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı tank ateşiyle hedef aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınıra yakın bir bölgeye düzenlenen füze saldırısına karşılık, Kassam Tugayları'na ait bir noktanın vurulduğu belirtildi.
Filistinli sağlık kaynaklarına göre, İsrail'in saldırısında can kaybı yaşanmadı.
İsrail savaş uçakları, bugün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenlemişti.
İsrail ordusu dün akşam geç saatlerde, Gazze'den İsrail'in güneyine füze atıldığını ancak füzenin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.
YORUM YAZ