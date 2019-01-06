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İsrail, Gazze'de iki gözetleme kulesini vurdu

İsrail ordusu, Gazze'de iki gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi

06 Ocak 2019 Pazar 20:39
İsrail, Gazze'de iki gözetleme kulesini vurdu

GAZZE (AA) - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait savaş uçağının, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki askeri noktayı vurduğu belirtildi.

Söz konusu saldırının, Gazze'den İsrail topraklarına gün içerisinde gönderilen yanıcı balonlara cevaben düzenlendiği belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen her şeyden Hamas'ın sorumlu olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, biri Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı El-Fahari beldesinin doğusunda, diğeri Gazze'nin doğusundaki İzzeddin Kassam Tugaylarına ait olmak üzere, iki gözetleme kulesini hedef aldığını ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 20:39
  1. Gazze
  2. Gözetleme Kulesi
  3. İsrail

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