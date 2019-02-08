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İsrail Gazze'de bir çocuğu şehit etti

08 Şubat 2019 Cuma 18:02
İsrail Gazze'de bir çocuğu şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu Filistinli bir çocuk şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus kentinde düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu göğsünden vurulan 14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi'nin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu 8 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:02
  1. Filistin
  2. Gazze
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