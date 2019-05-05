0553 313 94 23

İsrail Gazze’de bir camiyi vurdu: 3 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Gazze’de bir camiyi bombaladı, bombardımanda 3 Filistinli yaralandı.

05 Mayıs 2019 Pazar 04:04
İsrail Gazze’de bir camiyi vurdu: 3 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Gazze’de bir camiyi bombaladı, bombardımanda 3 Filistinli yaralandı.


İsrail ordusu, Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, Aşkelon şehrinde 60 yaşındaki bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin El Şati Mahallesinde bulunan El Mustafa camisini bombalaması sonucu, biri ağır 3 Filistinli yaralandı. Yaralı kişilerin hastaneye kaldırdığı öğrenildi.


Filistin Sağlık Bakanlığı, devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiğini açıklamıştı.


İsrail ordusu, çatışmalar başladığından beri Gazze tarafından 250’den fazla roket gönderildiğini açıkladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 04:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'in son saldırılarında 2 Filistinli şehit oldu
    1. İsrail'in son saldırılarında 2..
    2. İsrail Gazze’de bir camiyi vurdu: 3..
    3. "İsrail'in suçlarına karşı daha önce..
    4. Gazze’de ölü sayısı 6’ya yükseldi
    5. "Suskunluk İsrail'e cesaret veriyor"
    6. ABD'den İsrail'in, AA ofisinin de..
    7. Şanlıurfa'da 4 çocuk kayboldu
    8. Fatih Yedikule’de binanın tabanı..
    9. Badem toplamaya giden 4 çocuk kayboldu
    10. Fatih, Kıbrıs'ın batısında sondaj..
    11. Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun"..
    12. Bursa'da park halindeki tır dereye düştü
    13. GÜNCELLEME - Fatih'te bir bina çökme..
    14. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    15. Almanya'da "50. Yılında Türkçe Ana Dil..
    16. İsrail vurmaya Gazze'deki Filistinli..
    17. Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der'den..
    18. İsrail "Dünya Basın Özgürlüğü..
    19. Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonunda 4..
    20. İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor
    21. Afyonspor’un antrenörü Cevdet Göç, son..
    22. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    23. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    24. "Libya'nın güneyindeki güvenlik..
    25. Bayern Münih dolu dizgin!
    26. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    27. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    28. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:..
    29. Fatih Yedikule’de binanın tabanı çöktü..
    30. Libya hükümetinden, "Türkiye'den silah..
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Ahmet Davutoğlu'dan 'kurgu' iddialarına zehir zemberek cevap
    Ahmet Davutoğlu'dan 'kurgu' iddialarına zehir zemberek cevap
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit