0553 313 94 23

İsrail Gazze’de 800’den fazla binaya zarar verdi

Gazze İmar Bakan Yardımcısı Naci Serhan, İsrail’in 3 gün süren bombardımanında Gazze’de 130 binanın tamamen yıkıldığını ve 700 tanesinin de kısmen zarar gördüğünü açıkladı.

07 Mayıs 2019 Salı 16:00
İsrail Gazze’de 800’den fazla binaya zarar verdi

Gazze İmar Bakan Yardımcısı Naci Serhan, İsrail’in 3 gün süren bombardımanında Gazze’de 130 binanın tamamen yıkıldığını ve 700 tanesinin de kısmen zarar gördüğünü açıkladı.


İsrail’in Gazze’yi bombardımanın ardından yapılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Gazze İmar Bakan Yardımcısı Naci Serhan, 3 gün süren bombardımanda 130 binanın tamamen yıkıldığını, 700’den fazla binanın da hasar aldığını açıkladı. Serhan, İsrail’in saldırılarının başladığı andan beri Bakanlığa bağlı tüm acil durum ekiplerinin, hasar gören binaların tahliyesi için çalıştığını ve minimum can kaybı için çalıştıklarını kaydetti.


Serhan, İsrail’in saldırganlığını kınayarak, uluslararası topluma İsrail’in sivil binaları hedef almasına müdahale etmesi için çağrıda bulundu. Serhan, sivil binaların hedef alınmasının uluslararası yasalara ve anlaşmalara aykırı olduğuna dikkat çekti.


Serhan, yaraların sarılması ve ailelerin evlerinin yeniden inşası için hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini kaydetti.


İsrail’in saldırılarında 27 sivil hayatını kaybetmiş, 154 kişi yaralanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 16:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
    1. Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
    2. İYİ Parti'den İstanbul seçiminin..
    3. İngiliz askeri fil tarafından öldürüldü
    4. Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    5. Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz mesajı
    6. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin..
    7. SpaceX kargo mekiği UUİ'ye ulaştı
    8. GÜNCELLEME - Denizde batan tekneden..
    9. Gümüşhane’de Karayolu Trafik Haftası..
    10. Brüksel Global Su Ürünleri Fuarı başladı
    11. Batı Karadeniz için kuvvetli yağış..
    12. Suriyeliler çadır kentten taşınıyor
    13. Gazze'de "Kilometrelerce Gülücük"..
    14. Zerzevan Kalesi’ne turist akını
    15. Devlet Konservatuarına Koro..
    16. Eski eşinin bulunduğu araca..
    17. İstanbul’da pitbull dehşeti!
    18. FETÖ’den yargılanan iş adamlarının..
    19. Yalova'da uyuşturucu operasyonu
    20. Başkan Arıkan,ilk iftarını çadırda..
    21. Şehit Adnan Menderes Genç kabri..
    22. Hatay'da feci kaza! Baba ve oğlu öldü
    23. İsrail Gazze’de 800’den fazla binaya..
    24. 200 metre sürüklenen otomobil menfeze..
    25. Yusuf Güney'den sözde sanatçılara sert..
    26. Kontrolden çıkan otomobil menfeze..
    27. Muammer aylar sonra oynadı
    28. MediaMarkt, sosyal medya ödüllerini..
    29. Hasan Hüseyin’in yıldızı parlıyor
    30. Eğitim aldılar, hediye edilen..
    Doğu Perinçek'ten çok sert açıklama: Bunun altında kalırlar
    Doğu Perinçek'ten çok sert açıklama: Bunun altında kalırlar
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!