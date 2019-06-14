0553 313 94 23

İsrail Gazze'de 34 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 34 Filistinliyi yaraladı

14 Haziran 2019 Cuma 19:05
İsrail Gazze'de 34 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde ikisi sağlık görevlisi 34 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 34 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralananlar arasında ayağından gaz kapsülü ve başından plastik mermiyle vurulan iki sağlık görevlisinin de olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 19:05
  1. "Büyük Dönüş Yürüyüşü
  2. Gazze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
    1. İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
    2. OGM Ormanspor kupasını aldı
    3. Hintli doktorlardan hasta yakını..
    4. Filistin'den Manama'daki çalıştaya..
    5. Rus lider Putin'den dikkat çeken..
    6. Jeotermal kaynaklı şehirler Ankara’da..
    7. HKÜ 5’inci mezunlarını verdi
    8. Uludağ Üniversitesi 2019 taban..
    9. İsrail Gazze'de 34 Filistinliyi yaraladı
    10. Devlet Bahçeli partililer tarafından..
    11. Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde..
    12. Ankara'da rüşvet operasyonu
    13. YÖK Başkan vekili Er değişimleri..
    14. Samsun’da fuhuş operasyonunda 2..
    15. Pazaryeri’nin tek köy okulunda karne..
    16. Türkiye'de okumak için sıraya girdiler
    17. TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı
    18. Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a..
    19. Edremit’te uyuşturucu ticaretine sıkı..
    20. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu