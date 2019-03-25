İsrail Gazze sınırına asker yığıyor İsrail ordusu, Gazze sınırına iki tugay konuşlandırdı.

İsrail ordusu, Gazze sınırına iki tugay konuşlandırdı. Ordu, binlerce askeri göreve çağırdı.

Gazze tarafından İsrail’in Mişmerek bölgesine füze fırlatılmış, İsrail’de kırmızı alarm verilmişti. İsrail ordusunun, olayın ardından saldırıya hazırlandığı öğrenildi. İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, Gazze sınırına iki tugayın konuşlandırıldığını açıkladı. Tuğgeneral Manelis, ordunun binlerce askeri göreve çağırdığını söyledi.

Öte yandan İsrail’in Kerem Şalom ve Erez sınırını kapattığı öğrenildi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 6 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.