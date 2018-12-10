0553 313 94 23

İsrail Gazze sahilinde 11 Filistinliyi yaraladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:13
İsrail Gazze sahilinde 11 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - Filistinlilerin Gazze ablukasını kırmak için kuzey sahilinde düzenledikleri deniz eylemine müdahale eden İsrail güçleri, 11 kişiyi gerçek mermilerle yaraladı.

İsrail'in yaklaşık 12 yıldır Gazze'ye kesintisiz şekilde kara, deniz ve havadan uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her pazartesi günü düzenlenen deniz eylemine çok sayıda Filistinli katıldı. İsrail askerleri, Gazze'nin kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya gelen Filistinli göstericilere eyleme başladıkları ilk dakikalarda müdahale etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 11 kişinin gerçek mermilerle yaralandığı belirtildi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 18 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle son bulmuştu. Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:13
  1. deniz eylemi
  2. Gazze
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan plaket açıklaması
    1. Galatasaray'dan plaket açıklaması
    2. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    3. Nefes darlığı hastalığına dikkat!
    4. Bakan Koca'dan Dünya İnsan Hakları..
    5. Kulak enfeksiyonuna dikkat!
    6. Göztepe'de Kemal Özdeş ilk..
    7. Bahçeli İstanbul için isim telaffuz..
    8. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    9. AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye..
    10. Köpek salyası hakkında bunları biliyor..
    11. Galatasaray Kulübünden plaket açıklaması
    12. Kuyruğun ucu var bucağı yok! Haberi..
    13. Ketojenik diyet hakkında bunları..
    14. Yozgat'ta evde çıkan yangında 4..
    15. Kolit belirtileri nelerdir?
    16. Kiremit kebabı
    17. Tayland'da bilim ödülü kazanan..
    18. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük..
    19. "Bu yıl çok zor ve farklı bir ligdeyiz"
    20. Kalp sağlığı için balkabağı tüketin!
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor