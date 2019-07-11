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“İsrail gazının Mısır’a akışı artacak”

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
“İsrail gazının Mısır’a akışı artacak”

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Mısır’a ihraç ettiği doğal gazın 4 ay sonra daha da artacağını duyurdu.

Mısır’ın Tel Aviv Büyükelçisi Halid Azmi’nin konutunda Mısır ulusal günü münasebetiyle düzenlediği resepsiyona katılan İsrail Başbakanı Netanyahu, “Biz iki ülkenin ekonomik refahının artmasına neden olacak alanlarda işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Şu anda, İsrail gazının Mısır'a akışını sağlayan ve 4 ay sonra daha da artıracak bir pilot proje yürütüyoruz.” dedi.

Söz konusu projenin sadece iki ülkeyi ilgilendirmediğine dikkati çeken Netanyahu, “Aslında bu proje sadece iki ülkeyi ilgilendirmiyor. Bilakis bölgedeki birçok taraf ve ülkeyi kapsıyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Akdeniz’deki en büyük doğal gaz sahası olan Leviathan ve Tamar’da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Leviathan ve Tamar doğal gaz sahalarının işletmesini elinde bulunduran İsrail’in Delek Şirketi ile Mısır’ın Dolphinus Şirketi 2018 yılında yaptığı anlaşmaya göre, 15 milyar dolar değerinde 10 yıl boyunca 64 milyar metreküp gazı Mısır’a ihraç edecek.

Mısır, 1979’daki Camp-David anlaşmasıyla İsrail’i tanıyan ilk Arap ülkesi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
  1. İsrail
  2. Leviathan ve Tamar
  3. Mısır

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