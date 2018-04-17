Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör devleti İsrail fotoğraf yayınlayıp açık açık tehdit etti!

Terörist İsrail ordusu, Suriye’deki İran askerlerinin uydu fotoğraflarını dünyayla paylaştı. İsrail'de yayın yapan haber sitesi Ynet, İsrail’in yeni hedeflerinin bunlar olduğunu ve 18 Nisan’daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına zarar gelmesi durumunda vurulabileceğini duyurdu.

17 Nisan 2018 Salı 13:17
Terör devleti İsrail fotoğraf yayınlayıp açık açık tehdit etti!

Geçen hafta Suriye'nin Humus kentinde 7 İranlının ölümüyle sonuçlanan bombardımanın ardından, İran’ın misilleme yapmakla tehdit ettiği İsrail, karşı saldırıya geçti.

Terörist İsrail ordusu, Suriye’deki İran Devrim Muhafızları’nın uydu fotoğraflarını dünyayla paylaştı. İran’ın bölgede savaş uçakları olmadığı, ancak Devrim Muhafızları’nın füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı planladığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan haber sitesi Ynet’e konuşan kaynaklar, 18 Nisan’daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına zarar gelmemesi için her türlü saldırının yapılabileceğini belirtti.

İsrail resmi olarak Suriye’deki saldırıyı üstlenmese de, Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer İsrail’in ilk kez Suriye’deki İran askerlerini doğrudan hedef aldığını kabul etti.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye  ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran  destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:17
  1. İsrail
  2. İran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e saldırı: 7 kişi öldü
    1. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    2. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    3. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    4. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    5. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    6. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    7. Hakkari'de park halindeki araç..
    8. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    9. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    10. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    11. Borsa günü düşüşle bitirdi
    12. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    13. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    14. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    15. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    16. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    17. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    18. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    19. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
    20. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...