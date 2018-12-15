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İsrail, Filistinlinin evinde nöbet bekleyen aktivistleri zorla tahliye ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Ebu Hamid ailesinin evini, yıkım için buldozerlerle abluka altına aldı-Askerler, evi ve Filistinli aileyi korumak için nöbet tutan aktivistleri güç kullanarak tahliye ediyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 03:49
İsrail, Filistinlinin evinde nöbet bekleyen aktivistleri zorla tahliye ediyor

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Ebu Hamid ailesinin evini yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı, evi ve Filistinli aileyi korumak için nöbet tutan Filistinli aktivistleri güç kullanarak tahliye etmeye başladığı belirtildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bulunan Emari Filistin Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hamid ailesine ait evin yıkımı için askeri buldozerler eşliğinde evi abluka altına aldı.

Eve baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinli aileyi ve evini korumak için seferber olan onlarca kişi ve gazeteciyi güç kullanarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylarda gözaltına alınanların olduğu ifade edildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, daha önce Emari Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden birini öldürmekle suçladığı İslam Ebu Hamid'in evinin yıkılmasına karar vermişti.

İki katlı evde Ebu Hamid'in annesi Latife Ebu Hamid kalıyor. Bir oğlu 1994 yılında İsrail askerlerince şehit edilen Latife Ebu Hamid'in 5 oğlu ise İsrail'deki cezaevlerinde tutuluyor.

Filistinli aktivistler, İsrail tarafından evinin yıkılması tehdidiyle karşı karşıya kalan Ebu Hamid ailesini koruma kampanyası başlatarak, yıkım kararı kaldırılıncaya kadar evin önünde kurdukları çadırda nöbet tutacaklarını duyurmuştu.



Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 03:49
  1. Ebu Hamid ailesi
  2. İsrail
  3. yıkım

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