0553 313 94 23

"İsrail Filistinli tutuklulara karşı devlet terörü uyguluyor"

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail güçlerinin Ofer Askeri Cezaevi'nde tutulan Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi

22 Ocak 2019 Salı 13:12
"İsrail Filistinli tutuklulara karşı devlet terörü uyguluyor"

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'in Filistinli tutuklara karşı sistematik devlet terörü uyguladığını belirtti.

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde düzenlediği basın toplantısında gruplar adına konuşan Hamas yetkililerinden Muşir el-Mısri, İsrail'in Ofer Cezaevi başta olmak üzere hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara karşı sistematik devlet terörü uyguladığını söyledi.

"İsrail askerleri, 100 esirimizi devlet terörüyle, barbarlıkla yaraladı." diyen Mışri, hapishanelerdeki Filistinli tutukluların bunları kendilerine karşı başlatılmış bir savaş olarak gördüğünü ifade etti.

Mışri, Ofer Cezaevi çevresindeki Filistinlileri, bu durumu protesto etmek ve tutuklulara destek olmak için cezaevi önünde oturma eylemi yapmaya çağırdı.

İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara yönelik saldırısında en az 100 kişi yaralanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi'ne (ŞABAS-IPS) bağlı güvenlik güçlerinin sabah saatlerinden itibaren cezaevi koğuşlarına düzenlediği baskınlarda, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedilmişti.

Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:12
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde
    1. Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde
    2. Chidozie Awaziem kimdir nereli ve kaç..
    3. İbn Haldun Üniversitesi'nden "Gülümse..
    4. Oyak Renault, 2018'de 602 bin 421..
    5. Türkiye'nin yer altında 300 milyar..
    6. Pakistan'daki kazada ölü sayısı 27'ye..
    7. THY İstanbul Havalimanı tesisleri açıldı
    8. Çaykur Rizespor'da transfer
    9. Ünlü oyuncu Özdil'e böyle isyan etti:..
    10. Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü
    11. Ofer baskınının ardından tüm İsrail..
    12. Kardeşi Bülent Settaş'a ateş püskürdü:..
    13. İstanbul'da gasp operasyonu
    14. Boyun ağrısından kolayca kurtul
    15. Diyanet hac personeli başvuru şartları..
    16. Karlı dağlarda vatan nöbeti
    17. "Bankacılık sektörü bu dönemde elini..
    18. AK Partili başkanın makam aracı su..
    19. Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası!
    20. Anketler sonrası harekete geçildi! AK..
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık