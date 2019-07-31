0553 313 94 23

"İsrail, Filistin yönetimini ve iki devletli çözümü yıkmaya çalışıyor"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye: "İsrail'in, Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek ve imzalanan anlaşmaları ihlal etmek suretiyle Filistin yönetimini ve iki devletli çözümü yıkmaya çalışması dolayısıyla Filistin yönetimi tehlikeli bir dönemden geçiyor"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:20
"İsrail, Filistin yönetimini ve iki devletli çözümü yıkmaya çalışıyor"

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "İsrail'in, Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek ve imzalanan anlaşmaları ihlal etmek suretiyle Filistin yönetimini ve iki devletli çözümü yıkmaya çalışması dolayısıyla tehlikeli bir dönemden geçtiklerini" belirtti.

Iştiyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Filistin'in sabit haklarıyla ilgili aşırı ve haksız açıklamalarda bulunan ABD yönetiminin yeşil ışık yakmasıyla ihlallerini gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Başbakan Iştiyye, uluslararası toplumun Filistinlilerin maruz kaldığı ihlaller karşısındaki suskunluğunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınması ve bunun yürürlüğe konulması için bir komite kurulması yönündeki kararın, İsrail'in emrivaki tutumunu kırma amacı taşıdığını kaydetti.

Iştiyye, açıklamasına şöyle devam etti:

"İsrail'in, Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek ve imzalanan anlaşmaları ihlal etmek suretiyle Filistin yönetimini ve iki devletli çözümü yıkmaya çalışması dolayısıyla Filistin yönetimi tehlikeli bir dönemden geçiyor."

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye dün, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınma kararını yürürlüğe sokmak üzere bir komite kurulduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile yaptığı tüm sözleşmeleri sistematik bir şekilde ihlal ettiğini ve hiçbir sözleşme ya da anlaşmaya saygı göstermediğini vurgulayan Iştiyye, Filistin yönetiminin barış yanlısı olduğunu ancak İsrail anlaşma ve sözleşmelere bağlı kaldığı sürece kendilerinin de bağlı kalacağını ifade etmişti.

- Abbas, İsrail ile olan tüm anlaşmaları askıya almıştı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, FKÖ Merkez Konseyinin 25 Temmuz'daki toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını ve bu kararın yürürlüğe konulması için bir mekanizmanın oluşturulacağını duyurmuştu.

Uluslararası topluma "İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki yıkımları başta olmak üzere Filistin topraklarındaki ihlallerini durdurması için derhal harekete geçme" çağrısı yapan Abbas, şunları söylemişti:

"Bizim halkımız haklarına kavuşmadığı sürece bölgede ve dünyada ne barış ne güvenlik ne de istikrar hakim olacaktır. Zaman uzasa da kısalsa da iğrenç işgal devleti çökecek ve kadim devletimiz bağımsızlığına kavuşacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:20
  1. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye
  2. Filistin yönetimi
  3. İsrail
  4. yıkım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019
    2. ABD Hazine Bakanlığından, İran..
    3. Balık üretim çiftliğinin ağlarında..
    4. İspanya'da Burger King'in..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson..
    6. BM raportörlerinden AA foto muhabiri..
    7. Petlas işçilerinin eylemi uzlaşmayla..
    8. Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı..
    9. Ürdünlü sendikalardan Kushner'in..
    10. ABD'de savaş uçağı düştü
    11. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    12. Futbol: Audi Kupası
    13. ABD'de Suudi yanlısı vakıf "mali..
    14. Erdoğan, Bahçeli ile evinde görüştü.....
    15. Bayram arifesinde kurbanlıklar..
    16. Fed Başkanı Powell, faiz indiriminin..
    17. Buzdolabından çıkan yangın bina..
    18. Epstein'in yargılanması en erken..
    19. Fed Başkanı Powell faiz indirimi..
    20. "İsrail, Filistin yönetimini ve iki..
    21. Hollanda'da Burkalı kadınlara "sivil..
    22. TBMM Başkanı Mustafa Şentop yurda döndü
    23. Galatasaray’da Seri takımla idmana..
    24. Kedisini kurtarmak için fuel-oil..
    25. ABD’de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm..
    26. Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan..
    27. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    28. Kız arkadaşını tabanca ile öldüren..
    29. Futbol: Hazırlık maçı
    30. Başkan Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    CHP'li Önder Sav'dan Kılıçdaroğlu'na veryansın! "Böyle saçma şey olmaz"
    CHP'li Önder Sav'dan Kılıçdaroğlu'na veryansın! "Böyle saçma şey olmaz"