"İsrail, Filistin yönetimini ve iki devletli çözümü yıkmaya çalışıyor"

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "İsrail'in, Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek ve imzalanan anlaşmaları ihlal etmek suretiyle Filistin yönetimini ve iki devletli çözümü yıkmaya çalışması dolayısıyla tehlikeli bir dönemden geçtiklerini" belirtti.

Iştiyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Filistin'in sabit haklarıyla ilgili aşırı ve haksız açıklamalarda bulunan ABD yönetiminin yeşil ışık yakmasıyla ihlallerini gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Başbakan Iştiyye, uluslararası toplumun Filistinlilerin maruz kaldığı ihlaller karşısındaki suskunluğunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınması ve bunun yürürlüğe konulması için bir komite kurulması yönündeki kararın, İsrail'in emrivaki tutumunu kırma amacı taşıdığını kaydetti.

Iştiyye, açıklamasına şöyle devam etti:

"İsrail'in, Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek ve imzalanan anlaşmaları ihlal etmek suretiyle Filistin yönetimini ve iki devletli çözümü yıkmaya çalışması dolayısıyla Filistin yönetimi tehlikeli bir dönemden geçiyor."

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye dün, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınma kararını yürürlüğe sokmak üzere bir komite kurulduğunu açıklamıştı.



İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile yaptığı tüm sözleşmeleri sistematik bir şekilde ihlal ettiğini ve hiçbir sözleşme ya da anlaşmaya saygı göstermediğini vurgulayan Iştiyye, Filistin yönetiminin barış yanlısı olduğunu ancak İsrail anlaşma ve sözleşmelere bağlı kaldığı sürece kendilerinin de bağlı kalacağını ifade etmişti.

- Abbas, İsrail ile olan tüm anlaşmaları askıya almıştı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, FKÖ Merkez Konseyinin 25 Temmuz'daki toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını ve bu kararın yürürlüğe konulması için bir mekanizmanın oluşturulacağını duyurmuştu.



Uluslararası topluma "İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki yıkımları başta olmak üzere Filistin topraklarındaki ihlallerini durdurması için derhal harekete geçme" çağrısı yapan Abbas, şunları söylemişti:



"Bizim halkımız haklarına kavuşmadığı sürece bölgede ve dünyada ne barış ne güvenlik ne de istikrar hakim olacaktır. Zaman uzasa da kısalsa da iğrenç işgal devleti çökecek ve kadim devletimiz bağımsızlığına kavuşacaktır."