0553 313 94 23

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 149'uncu kez yıktı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:22
İsrail, Filistin köyü Arakib'i 149'uncu kez yıktı

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 149'uncu kez yıktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin köydeki evleri yıktığını söyledi.

İsrail'in Temmuz 2010'dan bu yana Arakib köyünde 149'uncu defa yıkım gerçekleştirdiğini belirten Turi, "Sıcak havaya ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen İsrail güçleri köydeki evleri yıkmakta ısrar etti. Kadınları, çocukları ve yaşlıları evsiz bıraktı." dedi.

Son zamanlarda İsrail'in yıkımları arttırdığına dikkati çeken Turi, daha önce yaptıkları gibi evleri tekrar kuracaklarını ve köyü terk etmeyeceklerini vurgulayarak, "Köyümüzü yeniden inşa edeceğiz. Ne olursa olsun topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklardan çıkmayacağız." diye konuştu.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:22
  1. Arakib köyü
  2. Filistin
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir, Şanlıurfa’ya yeni bulvarlar kazandırıyor
    1. Büyükşehir, Şanlıurfa’ya yeni..
    2. Merkez Bankası'ndan swap adımı
    3. İki kız kardeş suçüstü enselendi
    4. Kaybolan engelli çocuğun cesedine..
    5. Japonya'da prototip uçan otomobil..
    6. Amerika ile 'Güvenli Bölge'ye yönelik..
    7. Genç kızın öldüğü motosiklet kazası..
    8. İsrail, Filistin köyü Arakib'i..
    9. ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi..
    10. Tren içinde kobra yılanı yavruları..
    11. Kilis 7 Aralık Üniversitesinden..
    12. Beşiktaş'ta Gökhan ameliyat oldu
    13. Antalya’da hayvan pazarında..
    14. Belediyeden kurban pazarına ücretsiz..
    15. Sırt çantasına gizlediği uyuşturucu..
    16. Vladimir Putin'den korkutan açıklama:..
    17. Korkutan yangın! 3'ü çocuk 5 kişi..
    18. Merkez Bankası: "Türk Lirası ve döviz..
    19. Kırıkkale Belediyesi kimsesizlerin..
    20. Kayısının 4 inanılmaz faydası
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır