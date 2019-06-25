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"İsrail-Filistin anlaşması Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner:"Kabul etmeliyiz ki eğer (İsrail-Filistin meselesinde) bir anlaşma olacaksa bu, Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak"

25 Haziran 2019 Salı 14:13
"İsrail-Filistin anlaşması Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak"

İSTANBUL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, İsrail ile Filistin arasında sağlanacak bir anlaşmanın Arap Birliği ülkelerinin 2002'de kabul ettiği Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacağını söyledi.

Kushner, ABD'nin İsrail-Filistin barışı için öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı çerçevesinde bugün Bahreyn'in başkenti Manama'da başlayacak olan ekonomi çalıştayı öncesi Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Arap Barış Girişimi'nin İsrail-Filistin barışı için "önemli bir çaba" olduğunu ancak geçen yıllar içinde bir başarı gösteremediğini belirten Kushner, "Eğer bu girişim kapsamında bir çözüme ulaşılacak olsaydı bu, uzun zaman önce olurdu." dedi.

Kushner, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümünde, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini kabul eden Arap Barış Girişimini izlemeyeceğini ifade etti.

İsrail-Filistin meselesinde sağlanacak bir anlaşmanın "Arap Barış Girişimi" temel alınarak değil bu girişim ile İsrail'in tutumu arasında bir noktada olacağını dile getiren Kushner, "Kabul etmeliyiz ki eğer bir anlaşma olacaksa bu, Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak." diye konuştu.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiğini belirtmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayı, ABD'nin katkılarıyla bugün Manama'da başlıyor.

Çalıştayda Filistin'e yapılacak ekonomik yardımların masaya yatırılması ve hangi ülkelerin bu yardımları üstleneceği gibi konuların konuşulması bekleniyor.

"Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkan ve bu planının ekonomi ayağını oluşturan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerine de söz konusu çalıştayı boykot etmeye çağırmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:13
  1. Al Jazeera
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. Jared Kushner

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