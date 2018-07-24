İsrail, Esed'in savaş uçağını düşürdü

İsrail, hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, İsrail hava sahasını 2 kilometre ihlal eden uçağın, 2 adet Patriot füzesiyle düşürüldüğü belirtildi.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU AÇIKLADI

Savaş uçağının İsrail hava sahasının 2 kilometre içerisine girdiği açıklandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hava kuvvetlerimiz Golan'ın güneyinde Sukhoi tipi savaş uçağını düşürdü" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Suriye'den de açıklama geldi. Suriye jetin İsrail tarafından düşürüldüğünü doğruladı ancak uçağın Suriye hava sahasında düşürüldüğünü söyledi.