İsrail, Erdoğan'ın etkisini azaltacakmış

Münübe Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Müslüman ülkelerdeki etkisinden korkan İsrail, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın, Filistin’deki faaliyetlerine kısıtlama getireceğini açıkladı. İsral gazetesi Hadashot, İsrail Güvenlik Servisi’nin, Cumartesi günü yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Filistin halkı üzerindeki artan etkisini azaltmak için TİKA’nın bölgedeki faaliyetlerini sınırlayacağını belirttiğine yer Verdi. TİKA’nın özellikle Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’deki aktivitelerinin yakın mercek altına alınacağını ifade eden haber ajansı, İsral Güvenlik Servisi’nin yayınladığı raporda, TİKA’nın Filistin’deki ofislerinde Hamas’ın üyelerini barındırıp, maddi destek sağladığı iddia edilirken, bundan sonra, TİKA’nın gerçekleştireceği her projesi için İsrail hükümetinden ayrı izin alması gerektiği dile getirildi. Türk İslami vakıfların ve grupların son zamanlarda Kudüs’teki pek çok programa ve ziyaretlere sponsor olduğu vurgulanan raporda, bu faaliyetlerin Mescidi Aksa etrafındaki İsrail karşıtı protestoların artmasında önemli bir etkisinin olduğu açıklandı. İsrail’in yaptığı açıklamada, TİKA'nın faaliyetlerinden sadece İsrail hükümetinin endişe duymadığını, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın Erdoğan’ın Filistinli Müslümanlar üzerindeki etkisini bölgede kullanmasından çekindikleri belirtildi. İsrail Güvenlik Servisi geçtiğimiz aylarda da, Filistin’deki TİKA yöneticisi Muhammet Mürteca'nın, “Hamas'a destek olduğu” gerekçesiyle Gazze'de tutuklamıştı.