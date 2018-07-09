İsrail 'Ebru Özkan' kararını verdi!
Terör devleti İsrail, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından Türkiye'ye dönmek için geldiği Havalimanı'nda gözaltına aldığı Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın şartlı tahliyesine karar verdi.09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:32
11 Haziran'da, Kudüs'ten Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan, bugün prangayla mahkemeye çıkarılmıştı.
SAVCILIK İTİRAZ ETMEZSE YARIN SERBEST KALACAK
İsrail askeri mahkemesinin, bugün görülen duruşmada Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın şartlı tahliyesine karar verdiği ancak bu karara savcılık tarafından yarına kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan'ın serbest bırakılacağı bildirildi.
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