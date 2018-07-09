İsrail 'Ebru Özkan' kararını verdi!

11 Haziran'da, Kudüs'ten Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan, bugün prangayla mahkemeye çıkarılmıştı.

SAVCILIK İTİRAZ ETMEZSE YARIN SERBEST KALACAK

İsrail askeri mahkemesinin, bugün görülen duruşmada Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın şartlı tahliyesine karar verdiği ancak bu karara savcılık tarafından yarına kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan'ın serbest bırakılacağı bildirildi.