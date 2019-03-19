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İsrail Doğu Kudüs'te yapım aşamasındaki bir okulu yıktı

19 Mart 2019 Salı 18:43
İsrail Doğu Kudüs'te yapım aşamasındaki bir okulu yıktı

KUDÜS (AA) – İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yapım aşamasındaki bir okulu "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi eşliğindeki Kudüs Belediyesi ekipleri, Doğu Kudüs'teki Şuafat Filistin Mülteci Kampı'nda bulunan yapım aşamasındaki bir okulu yıktı.

Okulu kuşatan İsrail polisinin, inşaatı tamamlanmış kısımda ders gören öğrencileri tahliye etmesinin ardından yıkım tamamlandı.

Henüz yapım aşamasındaki "Razi" adlı iki katlı okulun yıkımına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında küçük çaplı bir arbede yaşandı.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 bini aşkın evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını aktarıyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:43
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Doğu Kudüs

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