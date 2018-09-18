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İsrail Doğu Kudüs'te ve Gazze'de 3 Filistinliyi şehit etti!

Terör devleti İsrail'in katil polisleri, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı yakınlarında kimliği henüz açıklanmayan bir Filistinliyi vurarak şehit etti. Öte yandan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde açtığı ateşle 2 Filiistinli şehit oldu.

18 Eylül 2018 Salı 21:12
İsrail Doğu Kudüs'te ve Gazze'de 3 Filistinliyi şehit etti!

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, içerisinde Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı yakınlarında kimliği henüz açıklanmayan bir Filistinli İsrail polisi tarafından gerçek mermiyle vuruldu.

Vurulan Filistinli olay yerinde şehit olurken, İsrail polisi Eski Şehir'in tüm kapılarını bir süreliğine giriş ve çıkışlara kapattı.

İsrail basını, şehit edilen Filistinlinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

GAZZE ŞERİDİ'NDE 2 ŞEHİT

Öte yandan İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında göstericilere ateş açması sonucunda da 2 Filistinli şehit oldu.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 21:12
  1. İsrail
  2. Filistin

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş36 dk önce
    nasılsa bm bile sesini çıkartamıyor hatta bmgk ısraeli destekleyip teşvik ediyor. bm lağvedilmelidir
  • Gokhan GunesGokhan Gunes58 dk önce
    Atesi bol olsun kopegin.
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