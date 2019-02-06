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İsrail Doğu Kudüs'te işgale devam ediyor

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimciler için 13 yeni konut inşa edilmesine onay verdi

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:26
İsrail Doğu Kudüs'te işgale devam ediyor

KUDÜS (AA) - İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşası çerçevesinde 13 yeni konut planını onayladı.

İsrail resmi radyosunun haberine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 13 yeni konutun inşa edilmesini öngören plana onay verdi.

Söz konusu yasa dışı konutların Şeyh Cerrah'ın hangi bölgesine inşa edileceğine ilişkin bilgi verilmezken, burada ikamet eden Filistinli ailelerin, "tazminat" ödenerek başka bir bölgeye tahliye edileceği belirtildi.

İsrail gözünü diktiği Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nin ortasında Yahudilerin "Şimon Hasidik Türbesi" adını verdiği bir türbe bulunuyor ve her gün yüzlerce muhafazakâr Yahudi buraya gelerek ayin yapıyor.

Muhafazakâr Yahudiler, söz konusu yerin Yahudi bir din adamına ait makam olduğunu savunurken, Filistinliler ise mekânın Kudüs'teki meşhur Hicazi ailesinin dedelerinden Eş-Şeyh Sadii'nin mezarı olduğunu belirtiyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi, Doğu Kudüs'te İsrailli Yahudi yerleşimci gruplar tarafından en çok hedef alınan mahalleler arasında yer alıyor.

İsrail yönetimi, 3 Ocak'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli 5 aileye, evlerinin bulunduğu arazinin yıllar öncesinde Yahudilere ait olduğunu iddia ederek 20 gün içinde evlerini boşaltmaları konusunda tebligatta bulunmuştu. Evleri boşaltılması istenen Filistinli aileler ise söz konusu araziyi yıllar öncesinde Ürdün devletinden satın aldıklarını dile getiriyor.

İsrail'in parça parça ele geçirdiği Şeyh Cerrah Mahallesi'nde geçen yıl da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bazı evlere el koymuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 bin fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:26
  1. İsrail
  2. KONUT
  3. onay
  4. Yahudi yerleşim

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