İsrail Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bir evi yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina bölgesinde Filistinlilere ait bir evi “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı.



Filistinli ev sahibi Hamza El-Mağribi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyt Hanina bölgesinin El-Matar mahallesinde bulunan evinin 120 metrekare olduğunu belirterek, İsrail güçlerinin yıkımdan önce evi kuşattığını söyledi.



Mağribi, evde başka bir Filistinli ailenin oturduğunu ve ev sakinlerinden birinin engelli olduğunu ifade ederek, İsrail güçlerinin aileyi çıkardıktan sonra evi yıktığını kaydetti.



Evi 5 yıl önce inşa ettikten sonra İsrail belediyesinin kendisine çok ağır mali ceza verdiğini vurgulayan Mağribi, tüm girişimlerine rağmen belediyenin ruhsat vermediğini söyledi.



Mağribi, evinin yıkılmasının ardında İsrail’in kentteki Filistinlilere yönelik başlattığı “saldırının” bir parçası olduğuna dikkati çekti.



Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Abdullah El-Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi’ne göre, İsrail makamları, 2018 yılında işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’da Filistinlilere ait 538 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan tesisi yıktı.



- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.



İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.



İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.



Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.