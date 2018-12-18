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İsrail Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

18 Aralık 2018 Salı 13:49
İsrail Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Cebel el-Mukebbir bölgesinde Filistinlilere ait iki daireden oluşan bir binayı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistinli Eşref İdris AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın 190 metrekare ve iki daireden oluştuğunu belirterek, Emin Akil isimli Filistinli akrabasına ait olduğunu söyledi.

İdris, Filistinli Akil’in dairelerinin inşasını tamamladığı ve çocukları için iskana hazır hale getirdiği bir sırada İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydederek, İsrail makamlarının daha önce herhangi bir ihtarda da bulunmadığını vurguladı.

İdris ayrıca Filistinli ailenin geçen aylar boyunca İsrail mahkemeleri aracılığıyla belediyeden evlerine ruhsat almaya çalıştığını ancak tüm çabalarının işe yaramadığını sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, İsrail, 2018 başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 133 evi yıktı.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:49
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. İsrail'e bağlı Kudüs belediyesi
  4. işgal altındaki Doğu Kudüs

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