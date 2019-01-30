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İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı yıktı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 dükkan ve 3 daireden oluşan bina İsrail polisinin eşlik ettiği belediye ekipleri tarafından yıkıldı

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:07
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, Doğu Kudüs'ün Vadi el-Ceviz Mahallesi'ndeki binanın yıkımı için çok sayıda polis eşliğinde bölgeye geldi. Filistinlilere ait bina, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerlerle yıkıldı.

Yıkımın ardından AA muhabirine konuşan yapının sahibi Halid el-Malhi, yıkılan binanın 3 dükkan ve 3 daireden oluştuğunu söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce İsrail'e bağlı belediyenin kendisinden binayı boşaltmasını istediğini belirten Malhi, "Onlara bu dükkanların 20 yıl önce inşa edildiğini ve bu dükkanlarda araç tamiri yaptığımızı, ruhsatımız olduğunu söyledim. Ancak pazartesi günü binanın 24 saat içinde boşaltılması için tebligat gönderdiler ve bugün gelip yıkımı yaptılar." dedi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından kasım ayı sonunda yapılan açıklamada, İsrail'in 2018'in ilk 11 ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 133 evi yıktığı belirtilmişti.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar, işgalin başladığı 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:07
  1. Doğu Kudüs
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. yıkım

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