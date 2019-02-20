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İsrail Doğu Kudüs'te 464 yasa dışı konut inşa edecek

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 464 yeni konut inşa edilmesi planına onay verdi

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:28
İsrail Doğu Kudüs'te 464 yasa dışı konut inşa edecek

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 464 ek konut inşa edecek.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Doğu Kudüs'ün güneyindeki Gilo yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 464 yeni konut inşa edilmesi planını onayladı.

Kudüs Belediye Başkanı Moshe Lion, Filistinlilerin toprakları üzerine kurulacak yasa dışı yeni konutlar inşa edilmesi kararına ilişkin değerlendirmesinde, "Genç çiftler ve benim için güzel bir haber." ifadesini kullandı.

İsrail yönetimi, son yıllarda Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine hız verdi.

Kudüs'ün demografik yapısını bozarak şehri tamamen Yahudileştirmeyi hedefleyen İsrail, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesini teşvik ederken, Filistinlilerin kendi toprakları üzerinde evlerini yapması için gerekli olan imar izni vermemek için türlü bahaneler uyduruyor.

Doğu Kudüs'te imar izni almakta zorlanan Filistinlilere ait birçok ev İsrail tarafından "ruhsatsız olduğu" gerekçisiyle yıkılıyor.

Filistinli kaynaklar, işgalin başladığı 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Öte yandan Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 bin fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.



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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:28
  1. Doğu Kudüs
  2. Filistin
  3. İsrail

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