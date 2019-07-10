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İsrail Doğu Kudüs'te 216 yasa dışı konut inşa edecek

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 216 yeni konut inşa edilmesi planına onay verdi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
İsrail Doğu Kudüs'te 216 yasa dışı konut inşa edecek

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan yasa dışı bir Yahudi yerleşim birimine 216 ek konut inşa edecek.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Doğu Kudüs'ün güneyindeki Gilo yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 216 yeni konut inşa edilmesi planını onayladı.

Haberde, Gilo Yahudi yerleşim biriminde ayrıca bir iş merkezi ve çocuk bakım evi de inşa edileceği aktarıldı.

İsrail yönetimi, son yıllarda Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine hız verdi.

Kudüs'ün demografik yapısını bozarak şehri tamamen Yahudileştirmeyi hedefleyen İsrail, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesini teşvik ederken, Filistinlilerin kendi toprakları üzerinde evlerini yapması için gerekli olan imar izni vermemek için türlü bahaneler uyduruyor.

Doğu Kudüs'te imar izni almakta zorlanan Filistinlilere ait birçok ev İsrail tarafından "ruhsatsız olduğu" gerekçisiyle yıkılıyor.

Filistinli kaynaklar, işgalin başladığı 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Öte yandan Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 bin fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Doğu Kudüs
  4. Yahudi yerleşim birimleri

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