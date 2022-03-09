İsrail Devlet Başkanı Herzog kimdir? Yitzak Yitzhak Herzog biyografisi...

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Herzog’un kim olduğu da merak edilir oldu. Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Herzog, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreniyle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kimdir?

1960 doğumlu olan Yitzhak Herzog, İsrail'in cumhurbaşkanı olan İsrailli politikacı ve İsrail Yahudi Ajansı'nın eski başkanıdır. Babası üç yıl boyunca İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı sırada, Herzog New York'ta yaşadı ve Ramaz Okulu'na gitti. Sonraki yıllarda lisede okurken, Herzog Cornell Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde ileri düzeyde bir akademik eğitim aldı ve yazları Camp Ramah'da geçirdi. Ayrıca Brooklyn'deki Lubavitcher Rebbe'yi ziyaret etmek için babasına eşlik etti.

1978'in sonunda İsrail'e döndüğünde, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katıldı ve İstihbarat Kolordusu'nun 8200 Birimi'nde bir subay olarak görev yaptı. Herzog, Tel Aviv Üniversitesi'nde hukuk okudu. Babası Herzog, Fox & Ne'eman tarafından kurulan bir hukuk firmasında çalıştı.

Herzog, bir avukat olan Michal ile evli ve üç oğlu var. Tel Aviv'in Tzahala semtindeki çocukluğunu geçirdiği evinde yaşıyor. Eski İsrail Devlet Başkanı Haim Herzog'un oğlu olan Yitzhak Herzog, 1999-2001 yılları arasında Hükümet Sekreteri olarak görev yapmıştır. 2003-2018 yılları arasında Knesset üyesiydi. 2005 ve 2011 yılları arasında çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu. Başbakanlar Ehud Olmert ve Binyamin Netanyahu'nun altında 2007'den 2011'e kadar Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yaptı. 2013 ve 2017 yılları arasında İsrail İşçi Partisi ve Siyonist Birlik ittifakının başkanlığını yaptı. 2013-2018 yılları arasında muhalefet lideri olarak görev yaptı ve 2015 seçimlerinde İşçi Partisinin başbakan adayıydı.2021 İsrail devlet başkanlığı seçimlerinde İsrail devlet başkanı seçildi ve 7 Temmuz 2021'de göreve başladı.