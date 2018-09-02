İsrail Deniz Kuvvetleri denize açılan Filistinli göstericilere saldırdı

Gazze ablukasını kırmak maksadıyla 50 tekne ile denize açılan Filistinli eylemcilere İsrail Deniz Kuvvetleri silahla müdahale etti.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail Deniz Kuvvetleri, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle Gazze'den İsrail deniz sınırına yönelen teknelere ateş açtı. Müdahale sırasında sahilde bulunan Filistinli bir genç, İsrail askerleri tarafından kullanılan gerçek mermiyle yaralandı. Gencin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

ALTINCI KEZ DENİZE AÇILMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ablukayı kırmak isteyen Gazzeliler, 29 Mayıs'tan bu yana altıncı kez denize açılma eylemi gerçekleştirdi. Teknelerde ise yaralı ve hastalar ile öğrenciler bulunuyordu.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.