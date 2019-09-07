0553 313 94 23

İsrail her yıl daha da kudurdu! Gazze'nin en kötü yılı: 2018

Gazze’de işgalci İsrail’in ablukasının sebep olduğu krizin bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Gazze Destek Derneği’nin hazırladığı rapora göre, 2018 yılı 13 yıldır süren abluka sürecinde en kötü dönem oldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:16
İsrail her yıl daha da kudurdu! Gazze'nin en kötü yılı: 2018

Gazze’de İsrail ablukasının bilançosu ortaya çıktı. İstanbul’da Gazze Destek Derneğince “2019 Gazze Şeridi İnsani Durum Raporu” açıklandı. Rapora göre, 2018’in 13 yıllık abluka sürecinde en kötü yıl olduğunu söyleyen Gazze Destek Derneği Genel Müdürü Abdalmajed Alaloul, “Uluslararası kuruluşlara göre 2,13 milyon kişi dünyadaki en kötü insani durumda yaşamaya başladı” dedi.

İnsani kriz büyüdü

Gazze halkının 30 Mart 2018’de barışçıl dönüş yürüyüşlerine çıktığını hatırlatan Alaloul, “İşgal kuvvetleri buna orantısız güç kullanarak karşılık verdi ve sonuç olarak yürüyüşlerin ilk senesinde 270 kişi şehit oldu, 30 bin 714 kişi yaralandı. Bütün bu neticeler zaten var olan sıkıntılara bir yenisini ekledi ve 2018 yılında Gazze’deki insani kriz daha büyüdü” dedi.

Saldırılar yıkım bıraktı

Demografi, eğitim, sağlık, barınma gibi alanlarda elde ettikleri verileri açıklayan Alaloul, “13 yıl boyunca saldırılar, arkasında 4 bin 631 şehit 52 bin 140 yaralı bıraktı. 293 bin 702 ev yıkıldı veya hasar gördü. 2 milyon 136 olan nüfus, beş vilayette yaşıyor. Bu nüfusun yüzde 66,2’si mülteci konumunda ve sekiz adet mülteci kampında ikamet ediyor” şeklinde konuştu.

Sağlık hizmetleri çöktü

Gazze’de 28 okulun günde iki periyot halinde eğitim verdiğini ifade eden Alaloul, şube başına düşen öğrenci sayısının ilkokullarda 39,5, liselerde ise 38,8 olduğunu açıkladı. Alaloul, 512 bin 758 öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunu ifade etti. İsrail ablukasının sağlık hizmetlerini de çökerttiğini belirten Alaloul, 30 binden fazla hastayı dışarıya sevk etmek zorunda kaldıklarını, 8 bin hastanın ameliyatının ertelendiğini söyledi. Alaloul, “İlaç açığı yüzde 46,2, tek kullanımlık tıbbi malzeme açığı yüzde 27,3, laboratuvar malzemeleri açığı yüzde 58, bozuk cihaz sayısı 350, kanser hastası sayısı 8 bin 515, her 100 binden 635 kişi kronik hasta, bin 063 kişi ise bulaşıcı hastalığa yakalanmış durumda” ifadeleriyle sağlık sektörünün yaşadığı krizi ortaya koydu.

Yardımlarla yaşıyorlar

Alaloul, Gazze’de yoksulluk sınırının altında yaşayanların 1 milyon 132 bin 153 kişi, aşırı yoksulluk yaşayan kişi sayısının da 704 bin 925 olduğunu belirterek, ailelerin yüzde 86,1’inin yardımlarla geçindiğini söyledi.

İşsizlik rekor seviyede

Gazze’de elektrik kesintileri günde ortalama 17,4 saat, elektrik enerjisi açığı yüzde 70.

Ambargo nedeniyle işsizliğin de rekor seviyelere ulaştığını ifade eden Alaloul, genel işsizlik oranının yüzde 52, gençler arasındaki işsizlik oranının ise yüzde 71 olduğunu ifade etti. Alaloul, şöyle konuştu: “Gazze hükümeti memurları maaşlarının yüzde 40’ını, Ramallah memurları ise yüzde 50’ini alabiliyor. Fabrikaların yüzde 59’u kapandı. İşçilerin yüzde 70’i işlerini kaybetti. Elektrik kesintileri günde ortalama 17,4 saat, elektrik enerjisi açığı yüzde 70.”

(Yeni Şafak)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:16
  1. İstanbul
  2. Gazze
  3. İsrail ablukası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de şüpheli ölüm! Yangın ihbarına gelen ekipler bıçaklanmış halde buldu
    1. İzmir'de şüpheli ölüm! Yangın ihbarına..
    2. 330 milyonluk sigara cezası!
    3. İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan..
    4. Mehmet Şimşek Ali Babacan’ın kuracağı..
    5. Dünyaca ünlü yıldız, futbolu bıraktı
    6. LPG deposunda 20 kilo eroin
    7. İsrail daha da kudurdu! Gazze'nin en..
    8. İzmir’de yangın sonrası şüpheli ölüm
    9. Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele..
    10. İzmir'de şüpheli ölüm
    11. Başkent'te gecenin sessizliğini bozan..
    12. Lordlar onayladı! Johnson kötü haber
    13. HDP'den acılı annelere tehdit ve..
    14. Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı..
    15. Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda..
    16. Abdullah Ağar: Terörü Anadolu'nun..
    17. 07.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Başkent’te yangın çıkan bina tahliye..
    19. 5 katlı bir iş merkezinin çatısında..
    20. Duman saran binada mahsur kalanları..
    21. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola..
    22. Takla atan otomobil şarampole..
    23. Trump'tan Dorian Kasırgası'nın vurduğu..
    24. Samuel Eto'o aktif futbol hayatını..
    25. Muhalefet Guaido'yu Ulusal Meclis..
    26. Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı
    27. Millilerimiz 2020 Tokyo biletini aldı
    28. Düğünde tabanca ve pompalı tüfekle..
    29. Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5..
    30. Nilüfer Müzik Festivali başladı
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim geri adım attı: Pazarlık etmeye hazırız
    Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim geri adım attı: Pazarlık etmeye hazırız
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...