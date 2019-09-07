İsrail her yıl daha da kudurdu! Gazze'nin en kötü yılı: 2018

Gazze’de İsrail ablukasının bilançosu ortaya çıktı. İstanbul’da Gazze Destek Derneğince “2019 Gazze Şeridi İnsani Durum Raporu” açıklandı. Rapora göre, 2018’in 13 yıllık abluka sürecinde en kötü yıl olduğunu söyleyen Gazze Destek Derneği Genel Müdürü Abdalmajed Alaloul, “Uluslararası kuruluşlara göre 2,13 milyon kişi dünyadaki en kötü insani durumda yaşamaya başladı” dedi.

İnsani kriz büyüdü

Gazze halkının 30 Mart 2018’de barışçıl dönüş yürüyüşlerine çıktığını hatırlatan Alaloul, “İşgal kuvvetleri buna orantısız güç kullanarak karşılık verdi ve sonuç olarak yürüyüşlerin ilk senesinde 270 kişi şehit oldu, 30 bin 714 kişi yaralandı. Bütün bu neticeler zaten var olan sıkıntılara bir yenisini ekledi ve 2018 yılında Gazze’deki insani kriz daha büyüdü” dedi.

Saldırılar yıkım bıraktı

Demografi, eğitim, sağlık, barınma gibi alanlarda elde ettikleri verileri açıklayan Alaloul, “13 yıl boyunca saldırılar, arkasında 4 bin 631 şehit 52 bin 140 yaralı bıraktı. 293 bin 702 ev yıkıldı veya hasar gördü. 2 milyon 136 olan nüfus, beş vilayette yaşıyor. Bu nüfusun yüzde 66,2’si mülteci konumunda ve sekiz adet mülteci kampında ikamet ediyor” şeklinde konuştu.

Sağlık hizmetleri çöktü

Gazze’de 28 okulun günde iki periyot halinde eğitim verdiğini ifade eden Alaloul, şube başına düşen öğrenci sayısının ilkokullarda 39,5, liselerde ise 38,8 olduğunu açıkladı. Alaloul, 512 bin 758 öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunu ifade etti. İsrail ablukasının sağlık hizmetlerini de çökerttiğini belirten Alaloul, 30 binden fazla hastayı dışarıya sevk etmek zorunda kaldıklarını, 8 bin hastanın ameliyatının ertelendiğini söyledi. Alaloul, “İlaç açığı yüzde 46,2, tek kullanımlık tıbbi malzeme açığı yüzde 27,3, laboratuvar malzemeleri açığı yüzde 58, bozuk cihaz sayısı 350, kanser hastası sayısı 8 bin 515, her 100 binden 635 kişi kronik hasta, bin 063 kişi ise bulaşıcı hastalığa yakalanmış durumda” ifadeleriyle sağlık sektörünün yaşadığı krizi ortaya koydu.

Yardımlarla yaşıyorlar

Alaloul, Gazze’de yoksulluk sınırının altında yaşayanların 1 milyon 132 bin 153 kişi, aşırı yoksulluk yaşayan kişi sayısının da 704 bin 925 olduğunu belirterek, ailelerin yüzde 86,1’inin yardımlarla geçindiğini söyledi.

İşsizlik rekor seviyede

Gazze’de elektrik kesintileri günde ortalama 17,4 saat, elektrik enerjisi açığı yüzde 70.

Ambargo nedeniyle işsizliğin de rekor seviyelere ulaştığını ifade eden Alaloul, genel işsizlik oranının yüzde 52, gençler arasındaki işsizlik oranının ise yüzde 71 olduğunu ifade etti. Alaloul, şöyle konuştu: “Gazze hükümeti memurları maaşlarının yüzde 40’ını, Ramallah memurları ise yüzde 50’ini alabiliyor. Fabrikaların yüzde 59’u kapandı. İşçilerin yüzde 70’i işlerini kaybetti. Elektrik kesintileri günde ortalama 17,4 saat, elektrik enerjisi açığı yüzde 70.”

(Yeni Şafak)