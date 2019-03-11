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İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Netanyahu'nun sözlerine tepki

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin:"İsrail devletinin tam anlamıyla Yahudi ve demokratik bir devlet olduğuna inanlar, tüm vatandaşların İsrail'de eşit haklara sahip olduğunu hatırlamalılar"

11 Mart 2019 Pazartesi 14:40
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Netanyahu'nun sözlerine tepki

KUDÜS (AA) - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "İsrail sadece Yahudilerin devletidir." şeklindeki sözlerine tepki göstererek, "İsrail'de ikinci sınıf vatandaş yoktur." dedi.

Batı Kudüs'te konuşmacı olarak katıldığı bir konferansta Rivlin, isim vermeden Netanyahu'yu eleştirdi.

Konuşmasında Rivlin, "İsrail devletinin tam anlamıyla Yahudi ve demokratik bir devlet olduğuna inanlar, tüm vatandaşların İsrail'de eşit haklara sahip olduğunu hatırlamalılar. Bu ülkede birinci sınıf, ikinci sınıf seçmen yoktur." ifadelerini kullandı.

Her ne kadar Rivlin isim vermese de İsrail basını Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasıyla Başbakan Netanyahu'yu hedef aldığı yorumunu yaptı.

- "İsrail sadece Yahudilerin devletidir" tartışması

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, geçen hafta yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da yapılacak seçimde Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Benny Gantz-Yair Lapid'in önderliğindeki "Mavi-Beyaz" ittifakının seçimi kazanması halinde koalisyon hükümeti kurmak için İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu partilerle iş birliği yapabileceğini iddia etmiş ve bunun İsrail için "tehdit" oluşturduğunu öne sürmüştü.

Bunun üzerine İsrailli manken ve oyuncu Rotem Sela, Bakan Regev'in sözlerine tepki göstererek instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sandık başına gidince Yahudiler ve Araplar hepimiz eşit olacağız. İsrail Meclisi'nde Yahudiler de Yahudi olmayanlar da temsil edilecek." cümlelerini kullanmıştı.

Başbakan Netanyahu ise dün Sela'nın paylaşımına verdiği cevapta, "Sevgili Rotem, önemli bir düzeltme: İsrail tüm vatandaşlarının devleti değildir. Meclisten geçirdiğimiz Yahudi Ulus Devlet Yasasına göre, İsrail sadece Yahudilerin ulus devletidir." ifadelerine yer vermişti.


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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:40
  1. Binyamin Netanyahu
  2. İsrail
  3. Reuven Rivlin

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