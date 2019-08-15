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"İsrail bölgeyi dini savaşa sürüklüyor"

Filistin Kurtuluş Örgütü: "İsrail hükümetinin bakanlarının, Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi, sömürgecilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine ve orada ayin yapmalarına resmi olarak izin verilmesi çağrısı, bölgeyi dini savaşa sürükleme girişimidir ve Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal bölünmesi propagandasıdır"

15 Ağustos 2019 Perşembe 22:15
"İsrail bölgeyi dini savaşa sürüklüyor"

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrailli bakanların, Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine yönelik açıklamalarını, "bölgeyi dini savaşa sürükleme girişimi" olarak nitelendirdi.

FKÖ İcra Kurulunun Ramallah'ta düzenlediği toplantının ardından yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin bakanlarının, Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi, sömürgecilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine ve orada ayin yapmalarına resmi olarak izin verilmesi çağrısı, bölgeyi dini savaşa sürükleme girişimidir ve Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal bölünmesi propagandasıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, dün Yahudilerin de ibadet etmesi için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Harem-i Şerif'teki statüko, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinde olan Mescid-i Aksa'da sadece Müslümanların ibadet etmelerine izin veriyor. Her ne kadar Tel Aviv rejimi Harem-i Şerif'teki statükoya saygı duyduğunu iddia etse de Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bu iddiayı reddediyor ve İsrail'in, yetkilerine müdahale ettiğini vurguluyor.

- Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Yahudilerin Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talep eden fanatik Yahudiler, bayramın ilk günü gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif içinde müdahale etti ve 61 Filistinliyi yaraladı. Yaralı Filistinlilerden 15'i hastanelere kaldırıldı.

- Kudüs, İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde, polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak tanımlıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 22:15
  1. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)
  2. İsrail

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