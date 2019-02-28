Terör devleti İsrail, BM'yi isyan ettirdi: Çocukları ve engellileri kasten vurdu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK) tarafından düzenlenen panelde Gazze Şeridi’nde yaşananların araştırıldığı soruşturmanın detayları açıklandı. Bağımsız Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri, İsrailli keskin nişancıların geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi’nde düzenlenen gösterilerde, gazetecileri, sağlıkçıları, çocukları ve engellileri “kasıtlı olarak” vurduğunu açıkladı. Basın açıklaması yapan araştırmacılar, İsrail’in 189 Filistinliyi katlettiğini ve bunun da savaş suçuna eş değer olduğunun altını çizdi.

"İsrail, sivilleri terörist olarak lanse ediyor"

Raporda, 35 çocuğun ve kimliği açıkça belli olan 3 sağlıkçı ile 2 gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi. İsrail’in protestoları “terör eylemi” olarak lanse ettiğine dikkat çeken araştırmacılar, gösterilerin “açıkça” sivil olduğunu ve siyasi amaçlarla yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

Bazı ciddi şiddet eylemlerine rağmen, gösterilerin saldırgan veya askeri kampanyalar oluşturmadığı belirtildi. Raporda ayrıca İsraillilerin birkaç defa makul sebeplerle sivilleri hedef aldığını ancak vurulan sivillerin de kimseyi ne öldürme ne de esir etme amacı olduğunun altını çizdi.

“Silahsız 6 bin 106 sivil vuruldu“

Hafta sonu Gazze’yi saran duvarların önünde düzenlenen gösterilerde 6 bin 106 sivilin yaralandığı kaydedilen raporda, 3 bin 98 insanın şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı ve 122 kişinin bir veya iki bacağını da kaybettiği belirtildi.