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İsrail Beytullahim'deki Yahudi yerleşim birimini genişletecek

08 Ocak 2019 Salı 13:08
İsrail Beytullahim'deki Yahudi yerleşim birimini genişletecek

KUDÜS (AA) - İsrail hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki Efrat Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi için bin 200 dönüm arazi tahsis etti.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail hükümetinin, Beytullahim'in güney kesimindeki Efrat Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi için geçen ay İskan Bakanlığına bin 200 dönüm arazi tahsis ettiği belirtildi.

Genişletme projesi kapsamında Efrat Yahudi yerleşim birimi bünyesinde oluşturulacak yeni mahallenin Gush Etzion Yahudi yerleşim birimine bağlanacağı, böylece Beytullahim'in güney kesiminin tamamen yerleşim birimleriyle kuşatılacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca genişletme planının hayata geçirilebilmesi için Filistinlilere ait araziler üzerinde yeni yollar yapılması ve Beytullahim çevresindeki Ayrım Duvarı'ndan da bir kapı açılması gerektiğine işaret edildi.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:08
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

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