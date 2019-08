İşgalci İsrail'den bayram bahanesiyle işgal! Camiyi Müslümanlara kapattılar

İsrail işgal kuvvetleri, 30 Ağustos'ta Yahudi bayramı düzenlenmesi bahanesi altında, Batı Şeria'daki El-Halil kentinde bulunan İbrahim Camii'ni Müslümanlara kapattı.

El Halil Evkaf İdaresi Halkla İlişkiler Direktörü Rad Masud, ‘'İşgal devleti İsrail kuvvetleri İbrahim camiini ibadet eden Müslümanlara kapatarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen Siyonist yerleşimcilere cami içine kadar eşlik etti. Yerleşimciler, İbrahim camiinin dış avlularına çadırlar kurdular ve buraya yerleştiler'' dedi.

İbrahim camii veya türbesi Ürdün Nehri'nin güney batı kıyısında, El-Halil şehir merkezinde yer almaktadır. Filistin Toprakları'ndaki El-Aksa camisinden sonra ikinci en önemli İslami binadır.

Kubbeler, peygamber ve yakınlarıyla ilişkilendiriliyor

Bu cami, yüzyıllardır dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar için ziyaret mekanı idi. Tarihçilerin açıklamalarına göre, Hz. İbrahim Halilullah (as) zamanına kadar uzanır. Peygamberin dört bin yıl önce camiye gömüldüğü ve O hazretin isminin verildiği söylenir.

Caminin içinde bazı kubbeler bulunmaktadır ki bazı tarihi kaynaklar onları Peygamber ve yakınları yani Hz İbrahim, eşi Sara, İshak (as), İsmail (as), Yakub (as) ve Yusuf (as) ile ilişkilendirmektedir.