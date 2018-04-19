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İsrail bayrağı asıp ezana engel oldular

İsrail’in Filistin’i işgal ettiği ve İsrail devletinin kurulmasının 70. yılını kutlayan El Halil’deki Yahudi yerleşimciler, İbrahim Camii’ne İsrail bayrakları astı.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:10
İsrail bayrağı asıp ezana engel oldular

Yahu Yerleşimciler Batı Şeria’nın El Halil şehrinde dün akşam yaptıkları kutlama törenlerinde yüzlerce havai fişek de kullandı.

İsrail güvenlik güçleri İbrahim Camii’ne giden yola çok sayıda güvenlik görevlisi yerleştirerek bölgeyi Müslümanlara tamamen kapattı. Yahudi yerleşimciler İbrahim Camii’nde çok sayıda İsrail bayrağı açtı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:10
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