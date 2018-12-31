İsrail Batı Şeria’dan “çaldığı” tarihi eserleri müzelerinde sergiliyor

KUDÜS (AA) – İsrail gazetesi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’dan çaldığı tarihi eserleri, Batı Kudüs’teki müzelerinde sergilediğini yazdı.



Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'dan "çaldığı" tarihi eserleri Kudüs'teki müzede sergilediği belirtildi.



Gazete haberinde, “Batı Şeria’dan çalınan ve talan edilen tarihi eserler, Batı Kudüs’teki Mukaddes Kitap Toprakları Müzesi’nde sergileniyor.” ifadelerine yer verdi.



Mukaddes Kitap Toprakları Müzesi’nin çalıntı tarihi eserlerin sergilendiği ilk müze olduğu belirtilen haberde, “Bu sadece yaklaşık 20 parça tarihi eserin sergilendiği küçük bir sergi. Ancak bu sayı 1967’den (Batı Şeria’nın işgal yılı) bu yana tarihi eser kaçakçıları ve organize yağmacılardan el konulan 40 bin parça tarihi eserden sadece birkaçı.” denildi.

Haberde ayrıca, İsrail makamları tarafından elde edilen tarihi eserlerin çoğunun, madeni para, taş, maden ve seramikten üretilen tabaklardan oluştuğu belirtilirken eserlerin güvenilir şekilde tarihlendirilememesi sorununa işaret edildi.

- Eserlerin sergilenmesi uluslararası hukuka aykırı

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA ise söz konusu “yağmayı” kınayan bir habere yer vererek, Filistin’in tarihi eserlerinin çalınarak İsrail müzelerinde sergilenmesinin uluslararası sözleşmelere ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.



Haberde, uluslararası hukuk ve Lahey Sözleşmesi’ne göre işgalci bir devletin işgal altında tuttuğu topraklardan tarihi eserleri dışarı çıkarması ve burada tarihi eser araştırması yapmasının yasak olduğu bilgisine yer verildi.