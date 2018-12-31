0553 313 94 23

İsrail Batı Şeria’dan “çaldığı” tarihi eserleri müzelerinde sergiliyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’dan "çaldığı ve talan ettiği" tarihi eserleri, Batı Kudüs’teki Mukaddes Kitap Toprakları Müzesi’nde sergilediği belirtildi

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:42
İsrail Batı Şeria’dan “çaldığı” tarihi eserleri müzelerinde sergiliyor

KUDÜS (AA) – İsrail gazetesi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’dan çaldığı tarihi eserleri, Batı Kudüs’teki müzelerinde sergilediğini yazdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'dan "çaldığı" tarihi eserleri Kudüs'teki müzede sergilediği belirtildi.

Gazete haberinde, “Batı Şeria’dan çalınan ve talan edilen tarihi eserler, Batı Kudüs’teki Mukaddes Kitap Toprakları Müzesi’nde sergileniyor.” ifadelerine yer verdi.

Mukaddes Kitap Toprakları Müzesi’nin çalıntı tarihi eserlerin sergilendiği ilk müze olduğu belirtilen haberde, “Bu sadece yaklaşık 20 parça tarihi eserin sergilendiği küçük bir sergi. Ancak bu sayı 1967’den (Batı Şeria’nın işgal yılı) bu yana tarihi eser kaçakçıları ve organize yağmacılardan el konulan 40 bin parça tarihi eserden sadece birkaçı.” denildi.

Haberde ayrıca, İsrail makamları tarafından elde edilen tarihi eserlerin çoğunun, madeni para, taş, maden ve seramikten üretilen tabaklardan oluştuğu belirtilirken eserlerin güvenilir şekilde tarihlendirilememesi sorununa işaret edildi.

- Eserlerin sergilenmesi uluslararası hukuka aykırı

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA ise söz konusu “yağmayı” kınayan bir habere yer vererek, Filistin’in tarihi eserlerinin çalınarak İsrail müzelerinde sergilenmesinin uluslararası sözleşmelere ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Haberde, uluslararası hukuk ve Lahey Sözleşmesi’ne göre işgalci bir devletin işgal altında tuttuğu topraklardan tarihi eserleri dışarı çıkarması ve burada tarihi eser araştırması yapmasının yasak olduğu bilgisine yer verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:42
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria
  4. Mukaddes Kitap Toprakları Müzesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan Kabak'a resmi teklif: Görüşeceğiz
    1. Ozan Kabak'a resmi teklif: Görüşeceğiz
    2. Dünya nüfusunun yarısı 2018'de..
    3. 2019 motorlu taşıtlar vergisi netleşti!
    4. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne..
    5. Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
    6. GRAFİKLİ - Sudan'daki olaylarda..
    7. Hamas'tan "Gazze'de Fetih mensuplarına..
    8. İstanbul'da yılbaşı denetimi
    9. Cumhur ittifakı rekora koşuyor! 'Oylar..
    10. Abiraterone prostat kanserini yenen..
    11. Mersin'de operasyon! Çok sayıda..
    12. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan..
    13. Deveye göz göre göre şiddet!
    14. 2 metrelik kardan adamın kafasına..
    15. Kazara tüfekle vurulduğu iddia edilen..
    16. Ondan gelmiştik, ona döneceksin..
    17. TBMM Başkanı Yıldırım'dan yeni yıl..
    18. Mardin'de 2,5 milyon dolarlık gasp..
    19. Müneccim değildi, yaşayarak tecrübe..
    20. Bursa'da korkunç ölümler! Bir günde..
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!