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İsrail Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini genişletmeyi planlıyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:12
İsrail Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini genişletmeyi planlıyor

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yaklaşık bin 300 ek konut inşa etmeyi planlıyor.

Yerel basında yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanlığının yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasından sorumlu bölümün Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine bin 289 yeni konut inşa edilmesi için yürütülen planda ilerleme kaydettiği belirtildi.

Söz konusu konutların Batı Şeria'daki 14 ayrı yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde inşa edilmesinin planlandığı belirtilen haberde, bunlara ek olarak yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimine de 80'den fazla konutun inşa edilmesi için yapılan plan üzerinde çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi planının İsrail'de Nisan 2019'da yapılacak erken seçim öncesinde gündeme gelmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki aylarda yaptığı açıklamalarda, liderliğini yürüttüğü hükümetinin Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine "en fazla destek veren" hükümet olduğunu dile getirmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 220 bin Yahudi yerleşimcinin kaldığı 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:12
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

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