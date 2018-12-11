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İsrail, Batı Şeria'da tansiyonun yükselmesinden endişeli

11 Aralık 2018 Salı 17:11
İsrail, Batı Şeria'da tansiyonun yükselmesinden endişeli

KUDÜS (AA) - İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri, Batı Şeria'daki saldırı girişimlerinin artmakta olduğu uyarısında bulundu.

İsrail'in Hareetz gazetesinde yer alan haberde, İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri, "Filistinlilerin, Batı Şeria'da saldırı düzenleme iradesinin, artmakta olduğunu" söyledi.

Haberde, 2018'in ilk yarısında Ramallah ve Kudüs çevresindeki yollara 7 silahlı saldırı olayı düzenlendiğine işaret edilerek, eylül ayından bu yana ise 10 saldırı veya saldırı girişiminin gerçekleştiğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu Merkez Komutanlığı'nda ismi açıklanmayan üst düzey bir isim, Hamas'ın öncekinden daha fazla ve bireysel saldırılardan daha kompleks saldırılar planladığını ileri sürerek uyarıda bulundu.

Saldırıların artmasından endişe eden üst düzey subayların, Gazze'deki faaliyetlerin Batı Şeria'ya taşınmasından da tedirgin olduğuna yer verildi.

Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında pazar akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:11
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