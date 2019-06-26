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İsrail Batı Şeria’da Filistinlilere ait yapıları yıktı

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:45
İsrail Batı Şeria’da Filistinlilere ait yapıları yıktı

SELFİT (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Selfit kentinde Filistinli ailelere ait yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Selfit kentine bağlı Deyr Ballut Beldesi Belediye Başkanı Yahya Avad AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin iş makinaları eşliğinde beldeye baskın düzenlediğini belirtti.

Avad, yapıların çevresine kimsenin yaklaştırılmadığını ve yıkım öncesi bölgenin güvenlik kordonuna alındığını belirterek, Filistinlilere ait büyükbaş hayvanların yetiştirildiği 3 ahırın İsrail güçlerince yıkıldığını kaydetti.

Yıkıma gerekçe olarak ise söz konusu yapının Oslo Anlaşması'na göre "C" bölgesi içinde kaldığı ve "ruhsatsız" olduğu gösterildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:45
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

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