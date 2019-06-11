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İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı

11 Haziran 2019 Salı 12:17
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı

BEYTÜLLAHİM (AA) – İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilere ait bazı ev ve ağılları "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı Cebel el-Cevher Mahallesinde Filistinli Recebi ailesine ait 3 katlı binayı "ruhsatsız" olduğunu öne sürerek yıktı.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytüllahim Temsilcisi Hasan Bureyce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buldozerler eşliğinde Beytüllahim'e bağlı Beyt Cala beldesindeki Bir Avne Mahallesine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin Filistinlilere ait 4 ağıl ile bir evi yıktığını belirtti.

Bureyce ayrıca yıkıma tepki gösteren Filistinlilerin İsrail askerlerince darp edildiğini söyledi.

Yıkımlara gerekçe olarak ise söz konusu yapıların Oslo Anlaşması'na göre "C bölgesi" içinde kaldığı ve "ruhsatsız" olduğu gösterildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:17
  1. Filistin
  2. İsrail
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