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İsrail Batı Şeria'da 840 yeni konut inşa edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimine 840 ek konut inşasına başlanacağını belirtti

18 Mart 2019 Pazartesi 17:30
İsrail Batı Şeria'da 840 yeni konut inşa edecek

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimine 840 ek konut inşa edecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir İsrail askeri ile Yahudi yerleşimci bir Hahamın öldüğü dünkü silahlı saldırının yaşandığı yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınındaki olay yerini ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada Netanyahu, "Saldırganın kimliğini, nerede yaşadığını, ailesinin nerede ikamet ettiğini biliyoruz. Yakalanması an meselesi. Saldırganın evinin yıkılması için gerekli yerlere talimatı verdim ve hazırlıklara başlandı." dedi.

Netanyahu ayrıca, daha önce onaylanan plan kapsamında yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimine 840 ek konut yapılması için inşaat çalışmalarına yarın başlanacağını sözlerine ekledi.

Yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimine yakın bölgede bir Filistinli, bıçakla yaraladığı bir İsrail askerinin elinden silahını alarak iki ayrı bölgede askerlere ve Yahudi yerleşimcilere ateş açmıştı.

İsrail yönetimi silahlı saldırıda, bir İsrail askeri ile bir Hahamın öldüğünü, 3 İsraillinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:30
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
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