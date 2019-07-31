0553 313 94 23

İsrail Batı Şeria'da 6 bin yasa dışı konut inşa edecek

İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bin yeni konut inşa edilmesi planına onay verdi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
İsrail Batı Şeria'da 6 bin yasa dışı konut inşa edecek

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yasa dışı konut sayısını 6 bin artıracak.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa etme planını onayladı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in yakında başlayacak Orta Doğu turu öncesinde söz konusu inşa planının onaylanmasının önem arz ettiği belirtildi.

İsrail'in Kanal13 televizyonuna göre, İsrail Güvenlik Kabinesi dün de işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesinde Filistinlilerin 715 konut inşa etmesine izin vermişti.

İsrail yönetimi, son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine hız verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria’nın yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

- Batı Şeria'da 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Bu yerleşim birimlerinden bazılarını baraka ve konteynerlerden oluşan düzensiz Yahudi yerleşim birimleri oluşturuyor.

Öte yandan Doğu Kudüs'te ise 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 bin fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria
  4. Yahudi yerleşim birimleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadıköy'de 14 eve hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı!
    1. Kadıköy'de 14 eve hırsızlık yapan..
    2. Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    4. Van’da ‘sağlıklı nesiller’ etkinliği
    5. Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:..
    6. Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da..
    7. İdlib ve Halep’teki hava..
    8. Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020..
    9. Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya..
    10. Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
    11. Kadıköy’de girdikleri evlerden para ve..
    12. Alparslan Kuytul'un avukatından Osman..
    13. Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım!
    14. İş dünyasından ’Güven ortamı’ vurgusu
    15. Tarihi sahne ’Batakhane Güzeli’ne ev..
    16. Kahramanmaraşspor’dan iki yeni transfer
    17. Gastroantep Festivali İstanbul’da..
    18. Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi
    19. Emirates NBD Başkan Yardımcısı Qassim:..
    20. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu..
    21. Adapazarı Belediyesi toplu sünnet..
    22. Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü..
    23. Sakarya MTB Şampiyonası Ayçiçeği..
    24. Terörün finans kaynağına büyük darbe
    25. Başkan Kılıç, AK Parti Erenler İlçe..
    26. Pendik’te hayvansever kuaför, sokak..
    27. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
    28. Manavgat’ta otomobil bisikletli çocuğa..
    29. Başkan Kılca: “Belediye ile muhtar..
    30. Sinop’ta traktör devrildi: 1 ölü
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"