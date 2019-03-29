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İsrail Batı Şeria'da 4 bin 500 yeni konut inşa etmeye hazırlanıyor

İsrail makamlarının Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 4 bin 500 ek konut inşa etmeye hazırlandığı belirtildi

29 Mart 2019 Cuma 17:54
İsrail Batı Şeria'da 4 bin 500 yeni konut inşa etmeye hazırlanıyor

KUDÜS (AA) - İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerine 4 bin 500 ek konut inşa etmeye hazırlanıyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimine” (COGAT) bağlı Yüksek Planlama Komitesi’nin pazar günü işgal altındaki Batı Şeria’da 4 bin 500 konutun inşa edilmesi kararını onaylayacağı belirtildi.

Haberde, ek konut inşa etme kararının 9 Nisan’da ülkede gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi açıklanmasının dikkat çekici olduğuna vurgu yapılarak, söz konusu konutların işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edileceği kaydedildi.

Maliye Bakanlığı ile İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı COGAT yetkilileri arasında mali bir çekişme yaşandığı belirtilen haberde, bu çekişmenin çarşamba gününe kadar çözülmemesi durumunda ek konut inşa planının onaylanmasının seçim sonrasına bırakılacağı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 18 Mart’ta yaptığı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimine 840 ek konut inşasına başlanacağını duyurmuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:54
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria
  4. Yahudi yerleşim birimleri

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