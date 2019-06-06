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İsrail Başsavcısından Netanyahu'nun talebine ret

Hakkındaki 3 ayrı dosyaya ilişkin ekimde dinlenmesi planlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu dinlemenin ileri bir tarihe ertelenmesi talebi Başsavcılıkça reddedildi

06 Haziran 2019 Perşembe 14:02
İsrail Başsavcısından Netanyahu'nun talebine ret

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, hakkındaki yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yönetildiği 3 ayrı dosyaya ilişkin ekim ayında dinlenmesi planlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun söz konusu dinlemenin ileri bir tarihe ertelenmesi talebini reddetti.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 2-3 Ekim'de hakkındaki 3 ayrı dosyaya yönelik dinlenmesi planlanan Netanyahu'nun söz konusu dinlemenin ileri bir tarihe ertelenmesi talebini geri çevirdiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut şartlar altında ekimde yapılması planlanan dinlemenin ileri bir tarihe ertelenmesini gerektirecek bir durum olmadığı vurgusu yapıldı.

Mendelblit, mart ayı başında yaptığı açıklamada, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yöneltildiği 3 ayrı dosya nedeniyle Netanyahu'ya dava açılabileceğini söylemişti.

Ülkede 9 Nisan'da yapılan genel seçimleri "etkilememek" amacıyla Mendelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kesin kararını seçimin ardından Netanyahu'yu dinledikten sonra vereceğini ifade etmişti.

Bu kararın ardından Netanyahu'nun avukatları, 10 Haziran'da yapılması planlanan dinlemenin "incelenmesi gereken birçok evrak" olduğu gerekçesiyle 1 yıl ertelenmesi talebiyle Başsavcılığa başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Başsavcı Mendelblit, geçen ay hakkındaki dosyalara ilişkin Netanyahu'nun dinlenmesini 2-3 Ekim'e ertelemişti.

Netanyahu'nun avukatları, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken genel seçimi ve arkasından gelecek olası koalisyon görüşmelerini gerekçe göstererek 2-3 Ekim'deki dinlemenin ertelenmesi için dün yine Başsavcılığa talepte bulunmuştu.

- Netanyahu hakkındaki dosyalar

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:02
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