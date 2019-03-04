0553 313 94 23

İsrail başsavcılığından Rahmet Kapısı'nın kapalı tutulması talebi

Filistinli avukatlar, İsrail Başsavcılığı'nın 16 yıl aradan sonra ilk defa 22 Şubat'ta açılan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın kapatılmasına ilişkin kararın uzatılmasına yönelik İsrail Sulh Mahkemesi’ne başvurdu

04 Mart 2019 Pazartesi 18:29
İsrail başsavcılığından Rahmet Kapısı'nın kapalı tutulması talebi

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcılığı, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Rahmet Kapısı'nın kapalı tutulması için İsrail Sulh Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Başta Halid Zabarka olmak üzere Mithat Diybe, Müfit El-Hac, Cad Kadmani, Remzi Kuteylat ve Hamza Kuteyne gibi önde gelen Filistinli avukatların imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail Başsavcılığı’nın Rahmet Kapısı’nın kapatılmasına ilişkin kararın uzatılmasına yönelik İsrail Sulh Mahkemesi’ne yeni bir başvuruda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, başsavcılığın Rahmet Kapısı’nın halihazırda İsrail kanunlarınca yasaklı olan “İslam Miras Komitesi” tarafından ofis olarak kullanıldığını öne sürdüğü belirtilerek, söz konusu iddiaların boş ve aslının olmadığı vurgulandı.

İsrail’in Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ni mahkeme salonlarına çekmeye çalışarak tehlikeli bir adıma kalkıştığına dikkat çekilen açıklamada, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne İsrail’i uluslararası sözleşmelere bağlı kalmaya zorlayacak diplomatik çabaları devreye sokma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, avukatlardan oluşan savunma heyetinin Rahmet Kapısı'na ilişkin kararın kesinlikle hiçbir hukuki boyutunun olmadığı konusunda kesin delillere ulaştığına dikkat çekilerek, son dönemde İsrail polisi tarafından Filistinlilerin ve vakıf görevlilerinin Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırılmalarının da tamamen keyfi uygulamalar olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerince geçen pazar gözaltına alınan ve Mescid-i Aksa'ya bir hafta giriş yasağı verilerek aynı gün serbest bırakılan Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ın Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılma kararı dün uzatılmıştı.

İsrail makamları, Şeyh Selheb'in 40 gün, Şeyh Bukeyrat'ın 4 ay daha Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklamıştı.

İsrail polisi ayrıca 22 Şubat’tan bu yana çok sayıda Filistinliyi ve vakıf görevlisine de Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası vermişti.

- Rahmet Kapısı'nın açılması

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.

Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, 22 Şubat'ta 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:29
  1. Filistin
  2. Harem-i Şerif
  3. İsrail
  4. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Bartın mitingi
    1. AK Parti'nin Bartın mitingi
    2. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    3. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    4. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    5. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
    6. Yüksek sesle müzik dinlediği için..
    7. NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı
    8. Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar..
    9. "İstanbullu kimliğini benimseyelim"
    10. Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!
    11. Milli Piyango'dan oynanma saati..
    12. Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1..
    13. Mısır'dan futbolcu mu çıkar? Salah'ı..
    14. Başkent’te belediye otobüsü kaza..
    15. Irak Gümrüğündeki vergi oranları..
    16. Geri giden otomobil motosiklette..
    17. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    18. Damla Yılmaz atıcılıkta Türkiye rekoru..
    19. Bursa'da evi yanan kadın sinir krizi..
    20. Rusya ve Katar'dan ABD-Taliban..
    21. İtalyanların Türkiye oyunu! Önce karşı..
    22. Gezi eylemlerine Zaman Gazetesi’nden..
    23. Cinayet zanlısı 2 ay sonra yakalandı
    24. Bekçi maaşları 2019 ne kadar? | Bekçi..
    25. Ambulans helikopterler 21 günlük bebek..
    26. Otomobilindeki yangını söndürmek..
    27. "Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz..
    28. Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
    29. ALKÜ 8 madalya, 2 kupayla döndü
    30. Bakan Akar, Gölcük Tersanesi’ni..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk