İsrail başsavcılığından Rahmet Kapısı'nın kapalı tutulması talebi

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcılığı, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Rahmet Kapısı'nın kapalı tutulması için İsrail Sulh Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.



Başta Halid Zabarka olmak üzere Mithat Diybe, Müfit El-Hac, Cad Kadmani, Remzi Kuteylat ve Hamza Kuteyne gibi önde gelen Filistinli avukatların imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail Başsavcılığı’nın Rahmet Kapısı’nın kapatılmasına ilişkin kararın uzatılmasına yönelik İsrail Sulh Mahkemesi’ne yeni bir başvuruda bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, başsavcılığın Rahmet Kapısı’nın halihazırda İsrail kanunlarınca yasaklı olan “İslam Miras Komitesi” tarafından ofis olarak kullanıldığını öne sürdüğü belirtilerek, söz konusu iddiaların boş ve aslının olmadığı vurgulandı.



İsrail’in Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ni mahkeme salonlarına çekmeye çalışarak tehlikeli bir adıma kalkıştığına dikkat çekilen açıklamada, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne İsrail’i uluslararası sözleşmelere bağlı kalmaya zorlayacak diplomatik çabaları devreye sokma çağrısı yapıldı.



Açıklamada, avukatlardan oluşan savunma heyetinin Rahmet Kapısı'na ilişkin kararın kesinlikle hiçbir hukuki boyutunun olmadığı konusunda kesin delillere ulaştığına dikkat çekilerek, son dönemde İsrail polisi tarafından Filistinlilerin ve vakıf görevlilerinin Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırılmalarının da tamamen keyfi uygulamalar olduğu aktarıldı.



İsrail güçlerince geçen pazar gözaltına alınan ve Mescid-i Aksa'ya bir hafta giriş yasağı verilerek aynı gün serbest bırakılan Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ın Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılma kararı dün uzatılmıştı.



İsrail makamları, Şeyh Selheb'in 40 gün, Şeyh Bukeyrat'ın 4 ay daha Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklamıştı.



İsrail polisi ayrıca 22 Şubat’tan bu yana çok sayıda Filistinliyi ve vakıf görevlisine de Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası vermişti.



- Rahmet Kapısı'nın açılması



İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.



Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.



İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.



Filistinliler, 22 Şubat'ta 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.