0553 313 94 23

İsrail gazetesi: Brunson meselesinde Amerika da Türkiye de kazandı

İsrail basını, ABD’nin casusu Brunson’ın salıverilmesinin, hem ABD hem de Türkiye için bir kazanım olduğunu savundu.

14 Ekim 2018 Pazar 16:38
İsrail gazetesi: Brunson meselesinde Amerika da Türkiye de kazandı

 yeniakit.com.tr  Ajan papaz Brunson’un salınması üzerine meşhur Siyonist gazete Jerusalem Post’ta yayınlanan bir analizde, bu meselede hem Amerika hem de Türkiye’nin kazanan taraf olduğu savunuldu.

“Papaz Brunson Piyondu”

Seth Frantzman imzalı analizde, Ankara’nın ekonomisini ve Amerika ile ilişkileri düzeltmek istediği ifade edildi. Devamla yazıda, Obama zamanı Suriye’deki “Kürt kuvvetlere” Amerika’nın desteğinden ötürü Türkiye’nin öfkeli olduğu ve Trump seçildiği zaman ilişkilerin gelişmesini beklediği belirtildi.

YPG ve HDP’nin PKK’nın kolları olmasının ancak “Ankara’nın iddiası” olarak ifade edildiği bu Siyonistin yazısında, Trump’ın da onlara desteği sürdürdüğü ve İran Suriye’den tamamıyla ayrılıncaya dek Amerika’nın Doğu Suriye’de kalmayı arzuladığı vurgulandı.

Jerusalem post yazarına göre papaz Brunson, işte bu çatışma içerisinde “bir piyon oldu. Piyondu zira Türkiye 2016 darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı hapsedilmiş bir din adamı Fethullah Gülen’i Amerika’nın sınır dışı etmesini istiyordu.” Ancak, Seth Frantzman’a göre, mesele bir baş ağrısına dönüştü ve nihayetinde süreç geldiğimiz noktaya vararak papaz 3 yılla cezalandırılmak suretiyle tevkif edildiği süre göz önünde tutularak bırakıldı.

“Türkiye’nin Suud’a Baskı Yaptığı Bu Zamanda, Amerika ile İlişkiler Gelişebilir”

Yazının devamında ise şunlar ifade edildi: “Bu Amerika ve Türkiye için büyük bir zaferdir, ikisi de görünüşlerini kurtaracaklar. Ayrıca bu muhtemelen ilişkilerini geliştirecek ve belki Türkiye’nin Riyad’a 2 Ekim’de ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda cevap için yaptığı baskı ile ilişkilendirilecek. Türkiye ayrıca Münbiç’e askeri bir operasyona odaklanıyor ve orada konumlanmış Amerikan kuvvetlerine baskıda bulunmak istiyor. Brunson davasının bir kenara kaldırılmasıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacak. Bununla birlikte, Suudi Arabistan tartışmaları, Türkiye’nin ekonomisi ve kuzey Suriye’deki meseleler nazara alındığında, önümüzde daha birçok güçlükler bulunmaktadır.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 16:38
  1. Ankara
  2. Jerusalem Post
  3. İsrail
  4. israil basını
  5. brunson
  6. Türkiye
  7. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den çok sert İP açıklaması!
    1. MHP'den çok sert İP açıklaması!
    2. BBP İstanbul İl Başkanı belli oldu!
    3. Necati Şaşmaz müjdeyi verdi!
    4. Artık dolar kullanılmayacak!..
    5. İnce'den İş Bankası çıkışı... Ortalığı..
    6. Eskişehir'de kız arkadaşa laf atma..
    7. MHP'li Cemal Enginyurt'tan ajan..
    8. Michael Schumacher'den kötü haber geldi
    9. İsrail basınının Brunson yorumu: Hem..
    10. 'Rusya ile siber savaş halindeyiz'
    11. Taliban askeri üsse saldırdı: 17 ölü
    12. Fas'tan Suud'lara Cemal Kaşıkçı çağrısı!
    13. Mustafa Destici'den Brunson'ın..
    14. Küçük kızları taciz ettiği iddia..
    15. “Türkiye, Irak için önemli bir komşu”
    16. 'Ölüm kamyonu' kiralık çıktı
    17. İsrail 'baş şeytanı' Netanyahu,..
    18. Feci kazada, sürücünün ehliyetinde..
    19. Teröristin itirafı: Dayanamayıp bir..
    20. İran'dan ABD'ye kötü haber: Yeni..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu