İsrail gazetesi: Brunson meselesinde Amerika da Türkiye de kazandı

yeniakit.com.tr Ajan papaz Brunson’un salınması üzerine meşhur Siyonist gazete Jerusalem Post’ta yayınlanan bir analizde, bu meselede hem Amerika hem de Türkiye’nin kazanan taraf olduğu savunuldu.

“Papaz Brunson Piyondu”

Seth Frantzman imzalı analizde, Ankara’nın ekonomisini ve Amerika ile ilişkileri düzeltmek istediği ifade edildi. Devamla yazıda, Obama zamanı Suriye’deki “Kürt kuvvetlere” Amerika’nın desteğinden ötürü Türkiye’nin öfkeli olduğu ve Trump seçildiği zaman ilişkilerin gelişmesini beklediği belirtildi.

YPG ve HDP’nin PKK’nın kolları olmasının ancak “Ankara’nın iddiası” olarak ifade edildiği bu Siyonistin yazısında, Trump’ın da onlara desteği sürdürdüğü ve İran Suriye’den tamamıyla ayrılıncaya dek Amerika’nın Doğu Suriye’de kalmayı arzuladığı vurgulandı.

Jerusalem post yazarına göre papaz Brunson, işte bu çatışma içerisinde “bir piyon oldu. Piyondu zira Türkiye 2016 darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı hapsedilmiş bir din adamı Fethullah Gülen’i Amerika’nın sınır dışı etmesini istiyordu.” Ancak, Seth Frantzman’a göre, mesele bir baş ağrısına dönüştü ve nihayetinde süreç geldiğimiz noktaya vararak papaz 3 yılla cezalandırılmak suretiyle tevkif edildiği süre göz önünde tutularak bırakıldı.

“Türkiye’nin Suud’a Baskı Yaptığı Bu Zamanda, Amerika ile İlişkiler Gelişebilir”

Yazının devamında ise şunlar ifade edildi: “Bu Amerika ve Türkiye için büyük bir zaferdir, ikisi de görünüşlerini kurtaracaklar. Ayrıca bu muhtemelen ilişkilerini geliştirecek ve belki Türkiye’nin Riyad’a 2 Ekim’de ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda cevap için yaptığı baskı ile ilişkilendirilecek. Türkiye ayrıca Münbiç’e askeri bir operasyona odaklanıyor ve orada konumlanmış Amerikan kuvvetlerine baskıda bulunmak istiyor. Brunson davasının bir kenara kaldırılmasıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacak. Bununla birlikte, Suudi Arabistan tartışmaları, Türkiye’nin ekonomisi ve kuzey Suriye’deki meseleler nazara alındığında, önümüzde daha birçok güçlükler bulunmaktadır.”